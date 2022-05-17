BIST 2.391
DOLAR 15,60
EURO 16,31
ALTIN 913,72
MEDYA

ATV'nin Kardeşlerim dizisi 53. bölüm fragmanı

Kardeşlerim dizisi 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Kardeşlerim'in bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kardeşlerim 21 Mayıs 2022 Cumartesi akşamı ATV'de...

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar…

Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken Kadir, ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan Suriye uyruklu yakalandı
Polis aracı kullanırken çektiği videoyu paylaşan Suriye uyruklu yakalandı
Güldür Güldür tuvalet kağıdı skeci de olay oldu! Ali Sunal TT listesine girdi
Güldür Güldür tuvalet kağıdı skeci de olay oldu! Ali Sunal TT listesine girdi
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 11. bölüm fragmanı (Final)
ATV'nin Adı Sevgi dizisi 11. bölüm fragmanı (Final)
FOX'un İyilik dizisi 4. bölüm fragmanı
FOX'un İyilik dizisi 4. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 22. bölüm fragmanı
FOX'un Mahkum dizisi 22. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 43. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Camdaki Kız dizisi 43. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 94. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 94. bölüm fragmanı
Hortum önce döndürdü sonra yere çarptı! İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren görüntü
Hortum önce döndürdü sonra yere çarptı! İzleyenleri gülmekten kırıp geçiren görüntü
ABD'de 18 yaşındaki ırkçı genç, markette siyahi 10 kişiyi öldürdü o anları canlı yayınladı
ABD'de 18 yaşındaki ırkçı genç, markette siyahi 10 kişiyi öldürdü o anları canlı yayınladı
Otogarda yangın tüpü çalışmayınca alevlere 150 litre şalgam döktü sitem etti
Otogarda yangın tüpü çalışmayınca alevlere 150 litre şalgam döktü sitem etti