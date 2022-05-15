ABD'de 18 yaşındaki ırkçı genç, markette siyahi 10 kişiyi öldürdü o anları canlı yayınladı

ABD'nin New York eyaletinin Buffalo kentinde, 18 yaşındaki ırkçı bir genç, süpermarkete silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda tamamı siyahi ABD'lilerden oluşun 10 kişi öldü. Irkçı katil, saldırı anını da sosyal medya hesabından canlı yayınladı. İŞte o görüntüler...

ABD, New York'ta askeri teçhizat giyen ve kask kamerasıyla canlı yayın yapan 18 yaşındaki beyaz bir genç, bir süpermarkette dün silahlı saldırı düzenledi. Silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Buffalo kenti dışından gelen saldırganın hedef aldığı 13 kişiden 11'inin siyahi olduğunu belirtti.

The New York Times, saldırganın bölgeyi, yakınlardaki en yüksek siyah popülasyonuna sahip olduğu için seçtiğini belirtti. Öte yandan polis saldırgana ait olduğu düşünülen ve internette yayımlanan manifestoyu incelediğini açıkladı.

ABD medyasına göre 180 sayfa olduğu belirtilen ve saldırganın yazdığına inanılan manifestoda, "siyasi elitlerin beyaz nüfusu azaltmak için göç ve diğer politikaları kullandığı belirtiliyor ve saldırganın mümkün olduğu kadar çok siyahiyi öldürme planı" yer alıyor. Manifestoda saldırgan, kendisini "faşist, beyazların üstünlüğünü savunan biri ve ırkçı" olarak tanımlıyor.

Saldırganın manifestosunda 2020 yılında pandemi sırasında can sıkıntısından "4chan" web sitesine göz atmaya başladığını, sitede önce silahlar, daha sonra da beyazların üstünlüğünü savunan infografiklerle karşılaştığını yazdığı ifade ediliyor.

Ayrıca saldırganın ilham kaynağı olarak da 51 kişiyi öldüren Yeni Zelandalı Christchurch saldırganından alıntı yapıyordu.

Twitch'de canlı yayınlamış

Şüphelinin saldırıyı sosyal medya platformu Twitch'de canlı yayımladığı ortaya çıktı. Twitch yaptığı açıklamada, Gendron'un iletimini "şiddet başladıktan iki dakika sonra" sonlandırdığını açıkladı.

Odatv, saldırının görüntülerine ulaştı. Polis, yayın platformu Twitch'te canlı yayınladığı bir saldırıda yetkililere teslim olmadan önce 11 Siyah ve iki beyaz kurbanı vurduğunu söyledi.

Çelik yeleği sayesinde kurşun işlemedi

Marketin güvenlik görevlisinin saldırgana ateş ettiği, ancak saldırganın çelik yelek kullandığı için kurşunun etki etmediği öne sürüldü.

'Biden ve karısı hayatını kaybedenlere dua ediyor'

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, “Başkan, İç Güvenlik Danışmanı tarafından korkunç silahlı saldırı hakkında bilgilendirildi. Başkan ve First Lady, hayatını kaybedenler ve onların yakınları için dua ediyor” ifadeleri yer aldı.

'Burası iyi komşular şehri...'

Buffalo Belediye Başkanı Byron Brown ise, "Bu ülkedeki herhangi bir toplulukta bu olmamalı. Burası İyi Komşular Şehri. Biz sevgi dolu bir toplumuz. Bunun ırksal gerilimleri alevlendirmemesi için dua ediyoruz. Kötü bir kişinin bu kenti bölmesine izin veremeyiz" dedi.