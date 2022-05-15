BIST 2.419
DOLAR 15,48
EURO 16,11
ALTIN 901,82
MEDYA

Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 22. bölüm fragmanı

Kaderimin Oyunu dizisi 22. bölüm fragmanı yayınlandı. Kaderimin Oyunu'nun bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Kaderimin Oyunu 20 Mayıs 2022 Cuma akşamı Star'da...

Genç yaşında iki çocuğuyla mücadele veren, tüm yoksunluğuna rağmen kendini çocuklarının mutluluğuna adayan, onlara hem anne hem de baba olan Asiye'nin hayatı gözünden sakındığı kızı Nergis'in başına gelen felaketle tepetaklak olur. Bunun üzerine kızını korumak uğruna çocuklarıyla beraber dönüşü olmayan bir yolculuğa sürüklenen Asiye'nin yolu kendilerine yardım eden hiç tanımadığı bir yabancı olan Mahir ile kesişir.

İnsani duygularla onlara yardımcı olan ve arabasına alan Mahir, verdiği bu kararla hem kendisinin hem de Asiye ve çocuklarının kaderini değiştireceğinden henüz habersizdir. Mahir sayesinde Demirhan konağına sığınan Asiye için bu bir kurtuluş değil, yepyeni bir savaşın başlangıcıdır.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 628. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 628. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 7. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 23. bölüm fragmanı
ATV'nin Destan dizisi 23. bölüm fragmanı
Güldür güldür Nebati skeci yayınlandı! İşte sansürlendi denen Nureddin Nebati skecinin tamamı
Güldür güldür Nebati skeci yayınlandı! İşte sansürlendi denen Nureddin Nebati skecinin tamamı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar Rize-Artvin Havalimanı'nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev'i taşıyan uçaklar Rize-Artvin Havalimanı'nda
Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP’ tepkisi
Davutoğlu’na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP’ tepkisi
Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı
Muhalif medya neden davet edilmedi? SADAT üyesi Ersan Ergür açıkladı
Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti
Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı
SADAT'tan Kılıçdaroğlu'nun terörist iddiasına cevap: Ekrem İmamoğlu bizim yan komşumuz olamazdı
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz
MSB duyurdu: Şehitlerin kanı yerde kalmadı 52 terörist etkisiz