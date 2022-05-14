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Camide ellerini ovuştura ovuştura ayakkabı seçip çalan yaşlı adam pes dedirtti

İhlas Haber Ajansı

Batman’da camiye girenlerin ayakkabılarını ellerini ovuştura ovuştura tek tek inceleyerek, beğendiğini çalan yaşlı hırsız pes dedirtti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Batman Çarşı Mahallesi'ndeki camide meydana geldi. Engelli ve yaşlı bir adam camiye namaz kılmaya gittiği sırada ayakkabısını kapı önündeki ayakkabılığa bıraktı.

Ardından onu takip eden bir başka yaşlı adam kapı önünde duran ayakkabıları tek tek inceleyerek ve ellerini ovuşturarak beğendiği ayakkabıyı çalıp olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan ilginç hırsızlık, saniye saniye güvenlik kamarasına yansıdı.

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