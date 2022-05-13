Katar Emiri'nden sürpriz ziyaret! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vahdettin Köşkü'nde görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Görüşme, Vahdettin Köşkü'ndeki basına kapalı gerçekleşti.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu dün ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, Al Sani'nin Türkiye ziyaretinin, iki ülke arasındaki koordinasyon ve iş birliğini güçlendirmek için son derece önemli olduğunu belirtmişti.

Katar Emiri Ali Sani dün Tahran'da İran Lideri Ali Hamaney ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüşmüştü.