Güldür Güldür Nebati skeci sansürlendi denmişti Show TV Nureddin Nebati'yi yayınlıyor

Güldür Güldür Show Nureddin Nebati skeci sansür iddiasıyla olay olmuştu. Show TV skeci geçen hafta tanıtmış ama yayınlamamıştı. Sansür iddiaları sonrası açıklama yapan Show yönetimi, 'Çok izlensin diye bayram haftasına bırakıldı' demişti. Herkes 14 Mayıs 2022 cumartesi akşamı Güldür Güldür'de Nebati skeci yayınlanacak mı diye merak ediyordu. Tanıtım geldi ekrana geliyor.

Güldür Güldür Show'un 7 Mayıs’ta ekrana gelen 305’inci bölümünde daha önce tanıtımlarda dönen Nebati’nin skeci yer almamıştı. Nureddin Nebati skeci ekrana gelmeyince de sansürlendiği iddiaları ortalığı ayağa kaldırmıştı. Show yönetimi 'sansürlendi mi' diye soran Fatih Altaylı'ya şu yanıtı vermişti:

-“Bir şeyi sansürleyecek olsak, neredeyse yarısını tanıtımda yayınladığımız bir skeci sansürlemezdik. En başından tanıtıma koymazdık. Bunu Güldür Güldür’ün yapımcılarından da teyit edebilirsiniz, bu program içinde siyasi skeçler olmasından da rahatsızlık duymadık. Tam aksine, siyasi hicivin unutulduğu bir ülkede bu geleneğin sürmesini istedik. Bugüne kadar da bir tekine bile dokunmadık. Bir tekini bile çıkarmadık. Sizin de tanıdıklarınız arayıp sorabilirsiniz.

Bu kez de aynen öyle oldu. Ancak tanıtımı yayınladığımız skeç bu hafta yayınlanmadı. Doğru. Ama bu sansürden değil. Tek nedeni bayram haftası olması. Bayram haftası olduğu için ratingler genel olarak düşüktü ve biz de iyi bir skeci ratinglerin ve buna bağlı olarak reklam gelirlerinin daha yüksek olacağı önümüzdeki hafta yayınlanmasını doğru bulduk.'

14 Mayıs akşamı ekranda

Show TV'nin bu açıklamasından sonra herkes skeç ekrana gelecek mi diye merak ediyordu. Show TV Güldür Güldür Youtube sayfasından Nebati skecinin tanıtımı yayınladı. Skeç 14 Mayıs 2022 cumartesi akşamı ekrana geliyor.

Skeçte neler var?

Skeçte Aziz Aslan’ın canlandırdığı Nurettin Nebati, kendisine sorulan sorulara “Bankacılık sektörü ilgi alanım, iki tane kredi kartım var benim ya!”, “Türk Lirası daha fazla değer kaybedemez, dibini gördü. Durdu burada” gibi cevaplar veriyordu. Ayrıca Nebati’nin bir türlü tutmayan enflasyon tahminleri de tiye alınmıştı.