Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar az önce açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu.
Akbaşoğlu, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.