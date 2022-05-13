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EĞİTİM

Öğrenci affı çıkıyor!.. AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu duyurup tarih verdi

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve  doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar az önce açıklandı. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, lisans, yüksek lisans ve  doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu.

Akbaşoğlu, "Üniversitesi öğrencileri için af çalışması başlattık. Lisans ve doktora öğrencilerini de kapsıyor. Temmuz ayından önce teklife dönüşecek" dedi.

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