İlber Ortaylı: Bu memlekette 400 bin dolara vatandaşlık satılıyor bu bir rezalet

Tarihçi Prof. Dr. İler Ortaylı, A Haber'de farklı, Halk TV'de farklı konuşmasıyla ilgili eletirilere 'Bu kasaba adeti, sözlerimi cımbızlıyorlar' dedi. Ardından da ekledi: "Vatandaşlık satılıyor bu memlekette bu büyük bir rezalettir."

Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı olduğunu ifade eden İlber Ortaylı'nın A Haber'de farklı HalkTV'de farklı konuşması tepkilere neden olmuştu... Kafa TV'de Candaş Tolga Işık'ın farklı farklı konuşmasının nedenini sordu. İlber Ortaylı 'sözlerim cımbızlandı" deyip, Türkiye'nin para karşılığı vatandaşlık satmasını topa tuttu. İşte Ortaylı'nın o sözleri...

Büyük şehirlerde Suriyeli olmamalı

- Sözlerimi cımbızla çekiyorlar. Bu eski adettir bizde kasaba adeti kardeşim. Bu kasaba fetvasıyla trollük yapılmaz.

- Vatandaşlık satılıyor bu memlekette bu büyük bir rezalettir. 500 bin dolara 400 bin dolara 250 bin dolara vatandaşlık satılmaz.

- Ayrıca evde satılmaz. Büyük şehirlerde Suriyeliler olmayacak.