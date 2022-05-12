İstanbul'da kadınlara ve çocukları bakarak mastürbasyon yapan sapık

İSTANBUL Sultangazi'de bir sapık aracının içinden çocukları ve kadınları gözleyip mastürbasyon yaparken kameraya yakalandı. Polis eşi olan kadın sapığı kameraya alıp, tepkisini anında koydu ve aracın plakasını alıp polise de haber verdi.

İSTANBUL Sultangazi'de bir annenin çektiği video sosyal medyaya düştü. Bir erkeğin park ettiği aracında çocuklara bakarak mastürbasyon yaptığını fark eden kadın onu suç üstü videoya aldı. Adama tepki gösteren kadın pişkin yanıtlar aldı. Kadın polise haber verdiğini söyleyince pantolon fermuarını kapatıp aracıyla kaçıyor. Kadın ise 'kaçma boşuna plakanı aldım' diyor.