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Gözyaşlarına boğuldu! Gelinim Mutfakta yayınında Nursel Ergin stüdyoyu terk edip gitti

Gelinim Mutfakta yarışmasında duygusal anlar yaşandı. Programın sunucusu Nursel ağlayarak stüdyoyu terk etti.

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da duygusal anlar yaşandı. Yarışmacı gelin Miyase, kaynanası Sevilay Hanım ile yaşadığı problemlerden dolayı üvey kaynanası ile yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı. Bu isteği duyan sunucu Nursel Ergin ise duruma sinirlenerek ağlamaya başladı. Çok sinirlendiğini söyleyen Nursel ara vererek stüdyoyu terk etti.

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