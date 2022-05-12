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HDP 'kim bu silahlı kişi' diye sormuştu! Bakın HDP binasına giren silahlı kişi kim çıktı?

HDP İstanbul İl Başkanlığına 1 Mayıs’ta provokasyon amaçlı girdiği ileri sürülen meçhul kişinin kimliği belli oldu. Baldızı dahil yakın akrabaları PKK dağ kadrosunda olan kişinin, A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı olduğu ortaya çıktı.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ün TBMM kürsüsünden sarfettiği “silahlı provokasyon” iddialarının odağındaki meçhul kişi, yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı çıktı. HDP İstanbul İl binasına 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda “sözde” kimliği belirsiz ve izinsiz olarak giren şahısların olduğu ve İl Başkanlığına yönelik suikast planlandığı şeklinde yer alan iddialar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı
Ortaya atılan iddialar ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda ve mercek altına alınan güvenlik kamera görüntülerinde “silahlı provokasyon” iddialarının odağındaki meçhul kişinin, yakın akrabaları arasında PKK üyesi olan A.Ş. adlı bir silah kaçakçısı olduğu tespit edildi.

Sabıka kaydı bir hayli kabarık...
Kamera kayıtlarını tek tek inceleyen emniyet, görüntülerde yer alan kişinin A.Ş. isimli şahıs olduğunu belirledi. A.Ş. ile ilgili yapılan çalışmalarda, “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile “Seçim Kanununa Muhalefet” suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi. Adı geçen A.Ş. geçtiğimiz Salı günü ifadesine başvurulmak üzere İstanbul Emanet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlilerince muhafaza altına alındı.

Baldızı PKK dağ kadrosundayken öldürüldü!
A.Ş.’nin yapılan GBT sorgusunda, Batman nüfusuna kayıtlı olduğu, baldızı S.Ç.’nin bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın dağ kadrosunda yer aldığı ve kırsalda faaliyet gösteren örgüt mensubunun 2021 yılında etkisiz hale getirildiği saptandı. A.Ş.’nin kayınbiraderi F.Ç.’nin ise 2018 yılında PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan yakalandığı öğrenildi. Ayrıca A.Ş.’nin İ.B. isimli bir başka yakın akrabasının ise 2008 yılında PKK/KCK terör örgütü adına kırsalda faaliyet yürütürken güvenlik güçlerince yakalandığı belirlendi.

Dinlenmek için HDP İl Binası'na uğramış...
Şüphelinin 1 Mayıs kutlamalarını izlemek üzere Beyoğlu‘nda bulunduğu, dinlenmek ve ihtiyaç gidermek adına HDP İstanbul İl Başkanlığına uğradığı ileri sürüldü. Öne sürüldüğü şekilde A.Ş.’nin polislerle işbirliği yaptığı ve emniyet mensuplarınca yönlendirildiği iddiaları ise boşa çıktı.

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