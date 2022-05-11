BIST 2.456
DOLAR 15,31
EURO 16,21
ALTIN 909,46
YEREL

İki çocuk annesi kadının şüpheli ölümü altıncı kattaki balkondan düştü

Beylikdüzü’nde 52 yaşındaki iki çocuk annesi kadın, altıncı kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Kadının ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde, apartmanın 6. katındaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti. İddialara göre iki çocuk annesi Ayla Kartal, 14 katlı binanın altıncı katındaki evlerinin balkonundan yere düşerek ağır yaralandı.

Kartal, düştüğü yerde hayatını kaybetti. Ayla Kartal’ın yerde yattığını gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kartal’ın öldüğünün belirlenmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelenmesinin ardından cenaze morga kaldırıldı.

Polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. Ayla Kartal’ın ölüm nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay hakkında röportaj veren bir vatandaş, “Kadını yerde yatarken gördük ve sağlık ekiplerine haber verdik, ölmüştü. Düşmesini görmedik” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Ses kısıklığı ile gittiği hastanede gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı
Ses kısıklığı ile gittiği hastanede gırtlak kanseri olduğu ortaya çıktı
Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı; dört gündür haber alınamıyor.
Yurttan ayrılan Elif, sırra kadem bastı; dört gündür haber alınamıyor.
Bir sözüyle ormanda karşılaştığı ayıları kaçırdı
Bir sözüyle ormanda karşılaştığı ayıları kaçırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli bombası : Geri gönderemeyeceksiniz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriyeli bombası : Geri gönderemeyeceksiniz
Bursa'da Zafer Plaza AVM'de yangın! Tavan çöktü, çok sayıda ekip sevk edildi
Bursa'da Zafer Plaza AVM'de yangın! Tavan çöktü, çok sayıda ekip sevk edildi
Fatih'te tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Fatih'te tramvayın İETT otobüsüne çarptığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Zeydan Karalar'dan dikkat çeken Suriyeli çıkışı: Büyük bela, olayları susturmaya çalışıyoruz
Zeydan Karalar'dan dikkat çeken Suriyeli çıkışı: Büyük bela, olayları susturmaya çalışıyoruz
Fatih'te tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
Fatih'te tramvay ve İETT otobüsü çarpıştı
Petrol fiyatlarının yüzde 6 düştüğü gün benzine dolar zammı gelince Ekrem Açıkel bombaladı
Petrol fiyatlarının yüzde 6 düştüğü gün benzine dolar zammı gelince Ekrem Açıkel bombaladı
Okuldan atılan Dilara öğretmeni Britney Spears paylaştı: Bu video beni ağlattı
Okuldan atılan Dilara öğretmeni Britney Spears paylaştı: Bu video beni ağlattı