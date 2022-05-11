Okuldan atılan Dilara öğretmeni Britney Spears paylaştı: Bu video beni ağlattı

İstanbul'daki bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara öğretmen, öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyadan paylaşmıştı. Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Amerikalı şarkıcı Britney Spears da Türkiye'de çekilen duygu yüklü o görüntüleri, sosyal medya hesabından "Bu video beni ağlattı!" notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada paylaşılan bir video viral olmuştu. Anaokuluna giden bir çocuk arkadaşlarıyla oyun oynadığı sırada, karşısında elinde pastayla annesini görünce büyük şaşkınlık yaşamıştı. Gözleri dolan çocuk daha sonra annesine sarılıp, elini defalarca kez öpmüştü. Annesinin sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuğun görüntüleri sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolardan biri olmuştu.



O görüntüleri izleyen dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears, gözyaşlarına hakim olamadı. Videoyu 40 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Spears, paylaşımında "Son iki gündür migrenim tuttu ve yataktan çıkamadım. Işığa maruz kalamadım ve kendimden geçecekmişim gibi hissettim. En kötüsüydü ve bu yüzden iki gün boyunca uyudum. Anneler Günü'nde baygındım… Bir gün geciktim, çok üzgünüm… Neyse, bu video beni ağlattı. Küçük çocuğun annesinin elleriyle ne yaptığını izleyin. Gerçekten küçük bir beyefendi demek istiyorum! Geçmiş Anneler Günü’nüz kutlu olsun." dedi.



Ne olmuştu?

İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan Dilara öğretmen, öğrencisine annesi tarafından yapılan doğum günü sürprizini sosyal medyadan paylaşmıştı. Videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildi. İstanbul'da bir anaokulunda öğretmenlik yapan okul öncesi öğretmeni Dilara, ana sınıfında üzgün bir şekilde duran minik öğrenciye annesinin yaptığı doğum günü sürprizini videoya almış ve sosyal medyadan yayınlamıştı. Görüntülerde minik çocuğun sevinci ve annesine olan sevgisi izleyenleri duygulandırmıştı. Video sosyal medyada çok beğenilmiş ve izlenme rekorları kırmıştı. Görüntülerin yayınlanmasının ardından Dilara öğretmenin işine son verildiği öğrenildi.



'Velinin onayını alarak yayınladım'

Dilara öğretmen sosyal medyadan yaptığı açıklamada , "Bir çoğunuz İbrahim'in paylaştığım videosuyla beni tanıdınız. Ama hepiniz görülen kısım kadarını biliyorsunuz. Video yayınlandıktan sonraki süreci hiç kimse bilmiyor. Ben bu kısa da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yaşadıklarım ve yaşatılanların sessiz kalmasını istemiyorum. Video 5 Kasım 2021 tarihinde çekildi ama yayınlanma tarihi 9 Ocak 2022 tarihidir. Velinin onayı ve izni dahilinde paylaşılan bir görüntüydü ki bunu zaten sizlere kanıtlı olarak sundum. Ben video öncesinde 1000 takipçisi olan küçük bir sayfaydım. Amacım burayı gelecek yıllarda arşiv olarak kullanmak ve belki diğer öğretmen arkadaşlarım da faydalanmak ister düşüncesiydi. Ben videonun bu kadar ses getireceğini, ülkenin gündemine oturacağını tahmin etmedim, kimse de tahmin etmezdi"



'Mesleğimi kötüye kullanmadım'

"Video benim kontrolünden çıktıktan sonra asla önüne geçemedim. Ben bu durumu okulda gerekli üstlerime söyledim. Müdür yardımcısı ve müdüre ilettim. Kendileri bu videoyu sayfamdan derhal silmemi söyledi. Ben silmedim. Silmeyeceğimi de kendilerine uygun dille söyledim. Çünkü videoda herhangi kötü bir şey söz konusu değildi. Unuttuğumuz duyguları İbrahim ile gün yüzüne çıkardım. Dışarıdan bir müdahaleyi kabul etmedim etmeyeceğim de. Beni ilk takip edenler bilir. Ben ücretli bir öğretmenim daha doğrusu öğretmendim, ona rağmen elimden gelenin en iyisini yaptım. Mesleğimi kötü kullanmadım. Çocukları istismar etmedim, kötü söz ve şiddet göstermedim. Ben işimi layığı ile yaptım ama layığı ile bitirmek nasip olmadı." ifadeleri yer aldı.



'Dekle beni MEB'

Sessiz kalmak istemediğini belirten Dilara öğretmen, "Ben susmak istemiyorum. Şu anki tek düşüncem çocuklarımın hayal kırıklığı ve içimde tamamlanmamış, yarım kalan şeyler. 16 yıl dirsek çürüttük bu emeklerimiz iki dudak arasında olmamalı, olmayacak da. O zaman ne diyoruz? Bekle beni MEB" ifadelerini kullandı.