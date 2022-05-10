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DÜNYA

Putin'e büyük şok! Ukrayna, Bayraktar SİHA ile Putin'in kullandığı botu böyle vurdu

RUSYA'nın Ukrayna'yı işgalinde 76. gün geride kalırken Ukrayna'dan dikkat çeken bir saldırı geldi. Geçtiğimiz günlerde 2 bot ve bir helikopterin imha edildiği Yılan Adası'nda bu kez de Putin'in askeri geçit törenlerinde kullandığı beyaz renkli bot Bayraktar TB2 SİHA tarafından lazer güdümlü bombalarla vuruldu. Botun vurulma anı kameralara saniye saniye yansıdı.

Ukrayna ordusu, 24 Şubat'ta başlayan savaştaki en önemli saldırılardan birini gerçekleştirdi. Bayraktar TB2 SİHA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in donanma kuvvetlerini denetlerken ve geçit törenlerinde kullandığı beyaz renkli botu Karadeniz'de bulunan Yılan Adası yakınlarında lazer güdümlü bombayla vurdu.

Putin Rus filolarını denetlerken kullanıyordu!
Rusya devlet başkanı Putin, Bayraktar TB2'nin vurduğu botu Sivastopol ve St. Petersburg'da donanmaya ait filoları denetlerken kullanıyordu. Putin donanma ziyaretlerinde konuşma yapmak için kullandığı botu askeri geçit törenlerinde de kullanıyordu.

8 bottan 5'inin imha edildiği tahmin ediliyor
Ukraine Now Telegram kanalı da vurulan botun Putin tarafından kullanıldığını doğruladı. Rusya'nın savaşın başlangıcında sekiz Raptor tipi botu olduğu ve bunlardan beşinin Ukrayna tarafından imha edildiği tahmin ediliyor.

Yılan Adası ondan soruluyor
Bayraktar TB2 SİHA'lar birkaç gün önce yine Yılan Adası'nda iki botu ve adaya asker indiren bir helikopteri füzelerle vurmuştu.

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