Can Ataklı Ekrem İmamoğlu'nun ipini çekti: Balon patladı Cumhurbaşkanlığını unut

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karadeniz gezisiyle Cumhurbaşkanlığı adaylık manevrası yapmıştı. Ekrem İmamoğlu muhalefetten tepki beklerken en ağır yorumları kendi mahallesinden aldı. Can Ataklı da bugün kervana katıldı ve İmamoğlu'nun ipini çekti...

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, Youtube kanalında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ateş püskürdü. Can Ataklı, Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği günden beri yaptığı hataları sayıp 'balon patladı' dedi.

-"Ekrem İmamoğlu seçildiği günden bu yana bir dizi yanlış yaptı. Seçildiğinin haftasına kalktı gitti Bodrum'a, işte bazen denk de gelir işte, İstanbul'da muazzam yağmur, sel falan. Adam ne dedi, 'Benim özel hayatım yok mu kardeşim?'. Hastalıklı CHP'li kesim bu sözleri kabullendi. Yaygara kopardılar, 'Tabi kardeşim, belediye başkanı diye ailesi ile birlikte olmayacak mı?' diye. Olacak tabi kardeşim ama, daha seçileli bir ay olmuş, neyin nesi bu? İşe yeni girince bile bir dönem vardır ki izin yapıyım, haftalık izin yapıyım düşünmezsin.

-Ardından Elazığ'da deprem oldu, oraya gitti. Sonra kayak yapmaya gitti, yakışık almadı. Yine aynı mantık, aynı kibir, aynı tepeden bakma. Ama CHP'nin hastalıklı o kesimi yine, 'Aman dokunmayın...' falan dediler. "İstanbul'da kar yağdı, adam yalan söyledi kardeşim. İBB Başkanı'nın bu kadar egosunun şişmesi, kibir işte nedeni budur."

- "Son olaya gelelim. Bir anlamda iyi oldu, balon patladı arkadaş. Belki bundan sonra İstanbul'a çivi bile çakılmadığını, hiçbir hizmet yapılmadığını muhalif isimler de söyleyecektir. Ben iki kere söyledim, yoğun bir saldırıya uğradım. İstanbul'da bir şey yok, yapılmadı ki. Trafikte mi rahatlama mı var? Yok. Nereye gitsem Ulaştırma Bakanlığı'nın çalışması var. Şehir kötüleşiyor yeni bir şey yok. Yeni bir bina mı yaptılar, yeni bir yol mu açtılar, yok."