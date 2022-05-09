Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken Hazine Bakanı Nureddin Nebati esnedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) 'Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni'ne katılıp bir konuşma yaptı. Erdoğan'ın konuşması sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin esnediği anlar kameralara yansıdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (MÜSİAD) MÜSİAD'ın 32. Kuruluş Yıl Dönümü Programı Türkiye'nin geleceğine katkıda bulunanları ödüllendirmek amacıyla düzenlediği 'Türkiye'nin Gücü Ödül Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın konuşması sırasında Bakan Nebati'nin esnediği anlar kameralara yansıdı.