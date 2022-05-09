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MAGAZİN

Sadece göğüs uçlarını kapattı! Konserde Gülşen sınırladı zorladı

Sahne kıyafetleriyle gündemden düşmeyen Gülşen, son konserinde yine şaşırtmadı. Şarkıcı, İstanbul'daki konserinde sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti.

Başarılı şarkıcı Gülşen, sahne kıyafetleri ve yeni şarkıcı Lolipop ile magazin gündeminde konuşulmaya devam ediyor. Eleştirilere kulak asmadan iddialı sahne kıyafetleri tercih eden Gülşen, son konserinde yine cesur bir tercih yaptı. Dekolteli kıyafetleriyle konuşulan Gülşen, İstanbul'daki konserinde de sadece göğüs uçlarını kapatan bir büstiyer tercih etti. Gülşen, büstiyerini gümüş renkli parlak bir pantolonla tamamladı. Şarkıcı konserinden fotoğrafları henüz yayınlamazken videoları sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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