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Bursa'da metroda sigara içen Suriyeli iddiası olay oldu! Bursa Valiliği gerçeği açıkladı

BURSA'da metroda sigara içen Suriyeli büyük bir kavgaya sebep oldu. Kendisini uyaranlara küfürle karşılık veren Suriyeli yolcuları çileden çıkardı. Büyük kavga istasyona taştı, yumruklar ve sopalar konuştu.

BURSA Acemler Metro İstasyonunda bir şahısın metro içinde sigara içmesi ortalığı ayağa kaldırdı. Kendisini uyaranlara küfür eden şahıs diğer yolcular tarafından metrodan indirildi. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle metro seferleri aksarken kavgada sopalar devreye girdi. 

Suriyeli mi?
Metrodaki kavga anının görüntüleri kısa süre içinde sosyal medyaya düştü. İddiaya göre sigara içen şahıs Suriyeliydi. Ancak Bursa Valiliği'nden gelen açıklama bu bilginin gerçek olmadığını ortaya çıkardı. Valilik açıklamasında 8 Mayıs pazar günü saat 22.30 sıralarında yaşanan olaydaki kişinin yabancı uyruklu olmadığı, Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

-Bahse konu kargaşanın Acemler Metro İstasyonunda sigara içme iddiası üzerine özel güvenlik görevlilerinin müdahalesi esnasında olduğu, gözaltına alınan şahısların birbirlerinden şikayetçi olmamaları üzerine Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldıkları, şahısların her ikisinin de Türk vatandaşı olduğu tespit edilmiştir. 

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