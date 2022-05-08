Feci görüntü Kastamonu'dan! 14 köyü birbirine bağlıyordu selde yıkıldı
KASTAMONU’nun Taşköprü ilçesinde 14 köyü birbirine bağlayan köprü, sel afetinde yıkıldı.
Taşköprü'de sağanak yağış ile birlikte derelerde su taşkınları yaşandı. İlçede yaşanan taşkında Karapınar, Akçakese, Çatderesi, Garipoğlu, Boyalı, Ortaköy, Sarıseki, Üzüktaş, Yalak, Sarpun Süle, Koccuvaz, Kayadibi, Karaburun ve Göynük köyü yollarına ulaşımı sağlayan köprü sel nedeniyle yıkıldı.
Yolun ulaşıma açılabilmesi için yıkılan köprüde çalışmalar devam ediyor.