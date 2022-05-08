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Kadınların görüntülerini gizlice çekip paylaştı! Yabancı uyruklu sapık yakalandı

 İSTANBUL Bağcılar'da kadınların görüntülerini gizlice kaydederek sosyal medyada paylaşan yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yabancı uyruklu bir kişinin, kadınların görüntülerini gizlice videoya çekip sosyal medya hesabından paylaştığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Kimlik bilgileri tespit edilen Pakistan uyruklu B.A. (30) Bağcılar’da yakalandı. Şüpheli, "halkı kin ve düşmanlığa sevk etme'' suçuna ilişkin işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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