BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
MAGAZİN

Gülben Ergen taburcu oldu

İhlas Haber Ajansı

Düzcespor’un şampiyonluk kutlaması için sahne alan Gülben Ergen ve ikinci kez fenalaşınca hastaneye kaldırılan Gülben Ergen, taburcu edildi. Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz sanatçının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

TFF 3. Lig 2. Grupta Şampiyon olan Düzcespor’un kutlamalarında sahne alan ünlü sanatçı Gülben Ergen, ikinci şarkısını söylediği esnada elbisesine takılarak düşüp, bayıldı.

Ambulansa alınan Ergen, tedavisinin ardından tekrar sahneye çıktı. Tansiyonu düşen Gülben Ergen, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı Gülben Ergen’in durumu ile ilgili bilgi veren Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Geçmiş olsun diliyorum. Önce olay yerinde küçük bir sıkıntı yaşamış tansiyonu ile alakalı. Ambulans ile buraya naklettiler. Şu anda genel durumu iyi. Gayet sağlıklı. Valimiz de ziyaret etti. Arkadaşlar gerekli müdahaleyi yapmaya devam ediyorlar. İnşallah birazdan taburcu olacak” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sosyal medyada gördüğü şakayı yapayım derken faciaya yol açıyordu
Sosyal medyada gördüğü şakayı yapayım derken faciaya yol açıyordu
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 21. bölüm fragmanı
Star'ın Kaderimin Oyunu dizisi 21. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 627. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Arka Sokaklar dizisi 627. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 6. bölüm fragmanı
TRT 1'in Kasaba Doktoru dizisi 6. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6. bölüm fragmanı
TV8'in Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 6. bölüm fragmanı
FOX'un Gülümse Kaderine dizisi 3. bölüm fragmanı
FOX'un Gülümse Kaderine dizisi 3. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 13. bölüm fragmanı
Show TV'nin Oğlum dizisi 13. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 93. bölüm fragmanı
ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 93. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 58. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 58. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 30. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 30. bölüm fragmanı