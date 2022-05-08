BIST 2.459
DOLAR 14,94
EURO 15,77
ALTIN 905,21
MEDYA

ATV'nin Kuruluş Osman dizisi 93. bölüm fragmanı

Kuruluş Osman dizisi 93. bölüm fragmanı yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Kuruluş Osman 11 Mayıs 2022 Çarşamba akşamı ATV'de...

O, kömür karası gözleriyle, gaza ve hürriyet ateşini tutuşturacaktı. Adı, Ertuğrul Gazi oğlu Osman'dı…
Karanlığın içinde ona yol gösteren 'aşk' oldu…
Kan ve gözyaşıyla sulanan topraklarda, gök ekini gibi biçilen; yedi göğü, yedi yeri, dağları, denizleri aşacak bir milletin rüyasını 'aşkla' gördü.
Gücünü kılıcından değil, 'aşktan' aldı… Zorbalığa adaletle; köleliğe hürriyetle direnen, tarihin gördüğü en büyük imparatorluğa adını 'aşkla' verdi.
72 milleti kıran bozuk düzene karşı başkaldırı, mazlumların sessiz çığlığına umut, Kuruluş'un adı oldu…
Kuruluş Osman… 400 çadırlık bir obadan, 'ilahi aşkla' kurulan bir cihan imparatorluğuna yürüyüşün hikayesi...

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 58. bölüm fragmanı
Kanal D'nin Sadakatsiz dizisi 58. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 30. bölüm fragmanı
FOX'un Evlilik Hakkında Her Şey dizisi 30. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 25. bölüm fragmanı
Show TV'nin Üç Kuruş dizisi 25. bölüm fragmanı
Feribotta büyük panik! İskelede görevli personel denize atladı
Feribotta büyük panik! İskelede görevli personel denize atladı
 Ukrayna açıkladı: Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk! İşte vurulma anı
 Ukrayna açıkladı: Rusya'ya ait çıkarma gemisini vurduk! İşte vurulma anı
Konserde hayranlarına twerk yaptı! Sütyenli klibinden sonra yine olay oldu
Konserde hayranlarına twerk yaptı! Sütyenli klibinden sonra yine olay oldu
Sokaktakiler neye uğradığını şaşırdı! Herkes bir yana kaçıştı
Sokaktakiler neye uğradığını şaşırdı! Herkes bir yana kaçıştı
Ekrem İmamoğlu, özür diledi! Nagehan Alçı eleştirilerine 'vız gelir tırıs gider' demişti
Ekrem İmamoğlu, özür diledi! Nagehan Alçı eleştirilerine 'vız gelir tırıs gider' demişti
Nureddin Nebati’yi Güldür Güldür tiye aldı! Oluyor mu öyle ya?
Nureddin Nebati’yi Güldür Güldür tiye aldı! Oluyor mu öyle ya?
İkbal Gürpınar: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık! Kuraklık olacaktı Suriyeliler geldi yağmur yağdı
İkbal Gürpınar: 15 Temmuz'u Suriyeliler sayesinde kazandık! Kuraklık olacaktı Suriyeliler geldi yağmur yağdı