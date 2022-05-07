Ekrem İmamoğlu, özür diledi! Nagehan Alçı eleştirilerine 'vız gelir tırıs gider' demişti

İSTANBUL Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün yaptığı 'vız gelir tırıs gider' sözleri için özür diledi...

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecilerle çekilen Karadeniz gezisi fotoğrafı hakkında yapılan eleştirilere "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti. İmamoğlu, bu ifadesi için özür diledi. İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz

- Ben çiftçi çocuğuyum, benden kibir doğmaz. Bu yakıştırmaları yapan arkadaşlardan sadece dün bir konuşmada yaptığım vız gelir tırıs gelir lafından ötürü özür diliyorum.

Kaptanlığını yaptığım gemiden inilen artık yok sayılan...

- Bir fotoğrafla linç edilen, yok sayılan tabiri caizse kaptanlığını yaptığım gemiden inilen artık yok sayılan oy vermem denilen bir kişi durumuna düşürülürse insanın kalbi kırılıyor, canı yanıyor birkaç cümle de yanlış laf kurabiliyorum. O yanlış kurduğum laflar için özür diliyorum altını çizeyim.

Kendilerini gözden geçirsinler...

- Eleştiri hakkı elbette ki tüm vatandaşlarımızda vardır. Ama ben, dostluklarımı, 3.5 yılda elde ettiğim yol arkadaşlığını, bir fotoğrafla terk edilsin diye elde etmedim. Bir fotoğrafla bunu terk etmeye dönük cümleler kuranların, kendilerini de bir gözden geçirmelerini dilerim.

Ekrem İmamoğlu ne demişti?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Mayıs Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan Anma Gecesinde konuştu. Karadeniz gezisinde öne çıkan fotoğraf konusu hakkında açıklamalarda bulunan İmamoğlu, "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" ifadelerini kullandı. "Hiçbir yerde farklı bir dilim olmayacak, hangi salonda olursa olsun" diyen İmamoğlu şunları söylemişti:



"Dolayısıyla, bir fotoğraf üzerinden kurban etmeye çalışan insanlar olabilir, benimle aynı şeyi düşündüğünü, aynı şeyleri inandığını söyleyen ne yazık ki anlık hırslarına yenilmiş insanlar olabilir ya da bir takımın renkleri üzerinden ayrıştırma gayreti içinde olanlar olabilir. Başkalarının değirmenine su taşıdıklarının farkında olmayanlar da olabilir bunun içerisinde, farkında olup yapanlar da olabilir. Ama bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil. Dolayıyla, ben şunun için bunu söylüyorum: bu kadar büyük idealleri, bu kadar büyük olayları konuşurken bu heyecanla konuşurken, tartışırken küçük detaylar üzerinden davayı, o davayı güden insanları ya da başka dostumuzun başına gelebilir fark etmez. ‘Ya bu insan ne yapmak istedi, ne istiyor’u anlamadan, anlamaya çalışmadan bu tarz girişimleri yapanları akıllı olmaya davet ediyorum. Başka hiçbir davetim yok. Akıllı olmaya davet ediyorum."