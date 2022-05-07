Ekrem İmamoğlu yine söylediğinin tam tersini yaptı! Makamı büyüdükçe boynu bükülmez oldu

Ekrem İmamoğlu, seçim öncesi söylediklerini yine unuttu ve tam tersini yapmaya başladı. Seçim öncesi "Bana dedem 'makamın büyüdükçe boynun bükülsün' derdi" diyen İmamoğlu, kendi mahallesinden gelen ilk eleştiride "vız gelir, tırıs gider" diyerek herkese tepeden aktı.

Seçim öncesi öğrencilere ulaşımı bedava yapacağını iddia edip, öğrenci biletlerine tarihin en yüksek zammını yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, şimdi de sınıf arkadaşı Fatih Portakal'ın canlı yayınında yaptığı bir konuşmayı ayaklar altına aldı.

Fox TV'de Fatih Portakal'ın programına çıkan Ekrem İmamoğlu, yönetime geldiği takdirde herkese karşı boynu bükük olacağını ve tepeden bakmayacağını ilan eden Ekrem İmamoğlu, aralarında Nagehan Alçı, Ertuğrul Özkök, Akif Beki'nin de olduğu gazetecileri Karadeniz gezisine götürmesine yönelik eleştiriler sonrası "vız gelir tırıs gider" dedi.

İmamoğlu, kendisine destek veren 'nun bu tepeden bakmacı çıkışı, Fatih Portakal karşısında söylediklerini tekrar gündeme getirdi. "Bu kardeşiniz için vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" diyen İmamoğlu'nun evrilişini gösteren video Twitter'da en çok paylaşılanlar arasına girdi. İşte Ekrem İmamoğlu'nun iki farklı yüzünü gösteren o videolar...