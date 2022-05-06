Abdulkadir Selvi'den bomba iddia: Hükümet Esad ile temas kurdu Putin engelledi!

SURİYELİLERİN geri dönüşü konusunda Türkiye'nin ciddi adımlar attığını hatta Suriye Devlet Başkanı Esad ile temas kurmak istediğini söyleyen Abdulkadir Selvi buna Rusya lideri Putin'in engel olduğunu söyledi.

CNN Türk'e konuk olan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklamasında Türkiye'nin mülteci sorununu çözmek istediğini belirterek, "Putin, kendisi dışında Esad'ın hiçbir ülkeyle özellikle Türkiye ile temas kurmasını istemiyor. Türkiye her temas kurduğunda Putin bunu engelliyor." ifadelerini kullandı.

Canlı yayında Hande Fırat'ın "Şam yönetimi tek başına adım atmıyor. Buna Rusya izin vermiyor" sözlerinin ardından açıklamalarda bulunan Selvi, "Türkiye sadece Suriye rejimi ile istihbarat servisleri üzerinden görüşmüyor. Doğrudan Esad'la da temas kurulmuş durumda. Çünkü Türkiye bu sorunu çözmek istiyor. Fakat oradaki engel ne Türkiye ne Esad. Oradaki engel Putin. Putin, kendisi dışında Esad'ın hiçbir ülkeyle özellikle Türkiye ile temas kurmasını istemiyor. Suriye rejimi ile olan ilişkilerin Rusya ve Putin üzerinden kurulmasını istiyor. Türkiye her temas kurduğunda Putin bunu engelliyor. Biz bunu Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı konjektörde aşmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

2022-2023 yılı Suriyeliler yılı olacak

Selvi bugünkü Hürriyet gazetesindeki köşesine de bu konuyu taşıdı. Selvi şunları yazdı:

2022-2023 yılı Suriyeliler yılı olacak. Çünkü bu iş Türkiye’nin iç güvenlik sorununa dönüşüyor. Lübnan’da, Afganistan-İran sınırında çekilen görüntüler Türkiye diye servis ediliyor. Provokatörler işbaşında. Yabancı istihbarat servisleri ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Ama bu, bizim bir Suriyeliler sorunumuz olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü özellikle İstanbul’da Suriyelerin gettolar halinde yaşadığı bölgelerde sorunlar var. Bu konuda önlemler geliştiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 milyon Suriyelinin gönüllü olarak geri döneceğini açıklaması boş bir vaat değil. Tam aksine bir plana ve projeye dayanıyor. İdlib, Afrin, Azez, El Bab, Cerablus, Mare, Tel Abyad ve Resulayn başta olmak üzere Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelere 1-1.5 milyon Suriyelinin yerleştirilmesi planlanıyor. Buralarda yapılan briket evlere zaten 490 bin Suriyeli yerleştirildi. Bu bölgelerde 1-1.5 milyon kişilik kapasite olduğu belirtiliyor.