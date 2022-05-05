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POLİTİKA

Türkiye istila mı ediliyor? Süleyman Soylu'dan mülteci iddiaları için bomba açıklamalar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, göçmenler üzerinden gizli istila edildiği iddialarına ilişkin konuştu. Yaşananlarla ilgili ABD'yi işaret eden Soylu, "Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık?" dedi.

Türkiye günlerdir, kaçak mülteci sorununu konuşuyor? Sosyal medyada yayınlanan görüntüler hassasiyeti artırırken, ırkçılık tartışması, ‘gizli istila’ provokasyonu gündeme damga vurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, canlı yayında TGRT Haber Ankara Temsilcisi Ercan Gürses’in sorularını cevapladı. İşte Soylu'nun göçmenlere ilişkin yaptığı açıklamalar: 

"İnsanları vekalet savaşının içerisine düşürmüşsünüz"
"Dünya tarihinin güçlü göçmenlerden birisini hepimiz yaşıyoruz. Hakikaten bu tarihe geçiyor. Burada Türkiye'ye karşı kimlerin davrandığını konuşacağız. Bugün tükürdüklerini yalayanları, provokasyonları hepsini konuşacağız. Afganistan'daki göçün sebebi biz miyiz? Suriye'deki savaşı biz mi başlattık? Irak'a girip biz burayı özgürleştireceğiz diyen ABD dediğini yaptı mı? Yoksa insanların orada yarınlarını mı aldı? Peki Yemen, Lübnan ya Orta Asya. Eğer iç savaş varsa eğer yoksulluk varsa, bir taraftan eğitim, suya gıdaya erişemiyorsa bu insanlar ne yapacaklar? İnsanları vekalet savaşının içerisine düşürmüşsünüz. 

Çekilmişsiniz yetmemiş afyon tarlaları kurarak bunu dünyada satışa sunuyorsunuz. Bunu biz yapmadık afyon takan Batılılar yaptı. Bugün bu operasyonların içinde de onlar var.
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