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Ünlü komedyen saldırıya uğradı! Gösteri sırasında Dave Chappelle hayatının şokunu yaşadı

Ünlü komedyen Dave Chappelle, Los Angeles'taki Hollywood Bowl'da sahnedeyken saldırıya uğradı.

Gazeteci Sharon Carpenter, Los Angeles’ta bir komedi festivali kapsamında sahneye çıkan Dave Chappelle’in saldırıya uğradığını aktardı. Gösteride yaşanan saldırıya tanık olan gazeteci haberi Twitter’dan duyurdu. Carpenter, “Chappelle gösterisini sonlandırırken bir adam sahneye atlayarak ona vurdu. Chappelle yere düştü. Chappelle olayla ilgili şaka yaparken güvenlik görevlileri saldırganı çevreledi” yazdı. Gösteri Netflix için hazırlandığı için izleyicilerin cep telefonlarından kayıt yapması yasaktı.

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