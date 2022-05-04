Nagehan Alçı'ya Rize'de Che Guevara'da şoku! Esnaf tepki gösterdi

Gazeteci Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu gezisini takip ettiği Rize'de bir işletme duvarında gördüğü Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyince beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.. Rizeli esnaf, "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" dedi.

Gazeteci Nagehan Alçı, Rize'de bir işletmede gördüğü tepki karşısında şaşırdı. Rize'nin Fındıklı ilçesinde bir işletmeye giren Nagehan Alçı, burada duvarda asılı olduğunu gördüğü Ernesto Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek istedi. Ancak işletme sahibi buna teki göstererek Alçı'nın fotoğraf çekmesine izin vermedi.

Che Guevara'dan özür dileyin

İşletme sahibinin "Çok özel bir yeri var. O zaman özür dileyeceksiniz Che Guevara'dan. Çekmeyin" sözlerine Alçı, "Peki çekmem. Siz bilirsiniz" yanıtını verdi. Alçı'nın Che Guevara hakkında "O dünyaya ait" ifadelerine ise işletme sahibi, "Dünyada farklı kültürler var, farklı bakış açıları var" ifadelerini kullandı.

Yamyam demişti

2011'de CNN Türk ekranlarında yayınlanan bir programda Enver Aysever ve Nagehan Alçı arasında bir tartışma çıkmıştı.

Tartışmada Aysever'in "Che ve Deniz Gezmiş gibi isimler hakkında uluorta konuşmak haddin değil" demesi üzerine Alçı, Che için "Bu adam bir barbardır, bir yamyamdır. Binlerce insana, muhalifine kendi bizzat hakimlik yaptı, katletti" ifadelerini sarf etmişti.