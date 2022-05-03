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Ünlü şarkıcı canlı yayında yere kapaklandı! Düştüğü yerden kalkamadı: Seyirci şaştı kaldı

Jürilik yaptığı American Idol yarışmasına deniz kızı kostümüyle katılan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, talihsiz bir olay yaşadı.

Amerikalı şarkıcı Katy Perry jüri üyesi olduğu American Idol adlı yarışma programında sevenlerini yüreğini ağzına getirdi. Jürisi olduğu American Idol yarışması için Disney konseptine uygun kostüm seçti. Deniz kızı kostümü giyen 37 yaşındaki şarkıcı, hareket etmekte zorlanınca düştü.

CKıyafeti nedeniyle yürüyemeyen Perry, jüri koltuğuna el arabasıyla taşındı. Bacakları kostümün içinde olduğu için hareket ettiremeyen şarkıcı, canlı yayında oturduğu sandalyeden düştü. Yere kapaklanan ve tek başına kaldırılamayan Perry, diğer jüri üyelerinin yardımıyla düştüğü yerden kaldırıldı. Ünlü şarkıcının o anları ile hem seyirciyi hem de jüri üyelerini kahkahaya boğdu.

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