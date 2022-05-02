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DÜNYA

Ukrayna Ordusu Salavat-ı Şerif okuyarak Ramazan Bayramı'nı kutladı

RUSYA ile savaş halinde olan Ukrayna ordusundan çok dikkat çeken Ramazan Bayramı kutlaması geldi. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı yayınladığı bir videoda, Salavat-ı Şerif ile İslam aleminin Ramazan bayramını kutladı. Videoda ayrıca Türkçe olarak "Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetler korosu Salavat-ı Şerif okuyarak İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Koro ayrıca, Türkçe mesaj göndererek 'Ramazan Bayramı'nız mübarek olsun' dedi. Ordunun sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Ukrayna Müslümanları, askerler ve siviller ve diğer ülkelerden ortaklarımız! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ramazan'ı tebrik ediyor ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak için ortak eylemleriniz için içtenlikle teşekkür ediyor.

Ramazan bayramının başladığı bu günde, insan kişiliğinin manevi bileşenine büyük önem verilir, bu nedenle Müslümanlar geleneksel olarak bu geceyi akrabalarla bir araya gelerek ve Allah'a dua ederek geçireceklerdir.

Bayramınızı tebrik eder, Allah'ın Ukrayna'nın birliği ve Kırım'ın kurtuluşu, tüm mültecilerin evlerine geri dönüşü, Rus saldırganlığı ile parçalanan ailelerin yeniden birleşmesi, herkesin serbest bırakılması için dualarınızı duymasını içtenlikle diliyoruz."

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