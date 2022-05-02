Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bayram namazında İngilizce hutbe okudu

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymaniye Camii’nde bayram namazını kıldırdı. Hutbenin bir paragrafını da İngilizce okuyan Erbaş, “Bayram ülkemiz ve Müslümanlar için olduğu kadar bütün insanlık için de bir sevgi günleridir. Barış günleridir. Dolayısıyla sadece milletimize değil bütün insanlığa mesajlar vermek gerekiyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın Süleymaniye Camii’nde kıldırdığı bayram namazına cemaat yoğun katılım sağladı. Ramazan Bayramı hutbesini okuyan Erbaş, tüm insanlığa ‘barış’ mesajı verdi. Erbaş, hutbenin 10 cümlelik bir paragrafını İngilizce okudu.

“Dünyaya mesaj verdik”

Hutbenin İngilizce kısmının özet bir paragraf olduğunu söyleyen Erbaş, “Burada, cemaat içerisinde Türkçe bilmeyenler de var. Hem onlar içindi hem de dünyaya mesaj verdik. ‘Dünya hepimiz içindir. Hepimize yeter. Herkes hakkına razı olsun. Kimse kimsenin hakkını el uzatmasın. Eğer öyle olursa savaşlar olmaz. Kadınlar, çocuklar, masum insanlar yurtlarından sürülüp başka diyarlara gitmek zorunda kalmazlar’ Cümlelerinden oluşan önemli bir mesajdı” şeklinde konuştu.