BIST 2.431
DOLAR 14,86
EURO 15,67
ALTIN 907,03
MEDYA

ATV'nin Adı Sevgi dizisi 9. bölüm fragmanı

Adı Sevgi dizisi 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Adı Sevgi'nin bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler olacak? Adı Sevgi 8 Mayıs 2022 Pazar akşamı ATV'de...

Adı Sevgi, hayallerinin ve umutlarının peşinden koşan mesleğine aşık genç bir öğretmenin kararlılık, sevgi ve fedakarlıkla verdiği amansız mücadeleyi; öğrencilerde, ailelerde ve bütün kasabada yarattığı değişimi anlatıyor.

Yunus Emre Yıldırımer'in başrolü Gizem Güneş ile paylaştığı Adı Sevgi'nin oyuncu kadrosunda Fatih Al, Nihan Büyükağaç, Mehtap Bayri, Okday Korunan, Hande Kaptan, Asya Kasap, Mert Doğan, Serpil Gül, İlker Sami Kılıç, Asena Keskinci, Esat Polat Güler, Kürşat Demir, Ece Koroğlu, Cenk Hakan Köksal, Lara Domaç, Sıla Korkmaz, Arzu Güler, Bora Kırkım, Ozan Güçlü ve Berfu Öngören yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Lüks ve country yaşamı bahçe villa konforuyla şimdi Levent'te
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Rizespor'dan Göztepe'ye farklı tarife! Çok az da olsa ligde kalma şansını sürdürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı
Adıyaman'ı sağanak vurdu! Onlarca araç sular altında kaldı
ABD dergisinden Joe Biden analizi: Attığı adımlar savaşı tüm dünyaya yayabilir
ABD dergisinden Joe Biden analizi: Attığı adımlar savaşı tüm dünyaya yayabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi ciddi sınamalardan geçiyor
Hepsiburada'dan 10 bin çocuğu gülümseten proje: Bir Gülüş Yeter
Hepsiburada'dan 10 bin çocuğu gülümseten proje: Bir Gülüş Yeter
TESK'ten zam uyarısı: Sigortasız araç sayısı artacak
TESK'ten zam uyarısı: Sigortasız araç sayısı artacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi Suudi Arabistan ziyaretinin yankıları sürüyor: Doğru yolda atılmış bir adım
Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor oldu
Süper Lig'e yükselen ilk iki takım Ankaragücü ile Ümraniyespor oldu