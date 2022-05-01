Bakan Nureddin Nebati'den Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajı: Senin için çalışmaya devam...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir video hazırladı. Hazine Bakanı Nebati, videoyu "Güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz" notuyla paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kişisel sosyal medya hesabından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın görüntülerinin yer aldığı şiirli bir videoyu sayfasında paylaştı.

Bakan Nebati videoyu, "Senin için çalışmaya, senin için yorulmaya, güzelliğini gelecek çağlara ulaştırmak için koşmaya devam edeceğiz. Öyle bir kazanacağız ki hiç kimse kaybetmeyecek" notunu düştü