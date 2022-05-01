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POLİTİKA

Fatih Erbakan, Ali Babacan'ın dönemindeki yapılanları hatırlattı: Son iki üç senede olmadı bu...

Deva Partisi lideri Ali Babacan'ın ekonomi politikaları üzerine 'Battık" söylemini eleştiren Fatih Erbakan, bunun son iki üç senede olduğu algısının yanlış olduğunu belirterek Babacan dönemi faiz politikalarını ve kamu borçlarını kıyasladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekonomideki söylemlerini eleştirerek onun dönemiyle eski bakan Berat Albayrak dönemini kıyasladı.

Ali Babacan'ın dönemindeki faiz yüksekliğine dikkat çeken Erbakan konuşmasında şunları söyledi:

"Ekonomik sosyal olarak "Battık bittik diyorsunuz" iyi de anlattığınız tablonun oluşmasında geçen sürenin yüzde 90'ında 80'inde siz de bu işin içindeydiniz. Daha 3 sene öncesine kadar AK Parti üyesiydiniz. AK Parti MYK'sında en yetkili durumdaydınız. 13 sene en etkili bakanlıklarda görev yaptınız. Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı... Diyor ki 'Borca battık, ekonomi olarak çöktük' Bu iki senede üç senede olmadı ki. Siz varken her şey çok iyiydi, siz ayrıldıktan sonra mı kötü oldu. Bu mantıklı bir konu değil. Sayın Bakan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı olduğu dönemde yıllık faiz ortalaması 37 milyar dolar. Peki damat Berat Bey'in bakan olduğu dönemde faiz ortalaması ne? 17,5 milyar dolar. Senin olduğun zamanda iki katından fazla faiz ödemişsiniz. Çok büyük bir ekonomist edasıyla lanse ediliyor. Yıllarca görev yaptınız. Kamunun borcu 129 milyarken 400 milyar dolara çıkmış bakanlıktan ayrılırken. Şimdi de söylediği ben yine borç alacağım, daha uygun şartlarda alacağım. "

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