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POLİTİKA

Mikrofon açık kaldı AK Partili Haluk İpek'in Hilmi Güler'e 'dangalaklık' ve 'edepsizlik' tepkisi olay oldu

AK Parti Kurucular Kurulu üyesi ve MKYK üyesi Haluk İpek, Ordu'daki iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in katılmamasını ağır sözlerle eleştirdi. İpek'in "Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" sözlerini, açık kalan mikrofondan herkes duydu. AK Partili Mehmet Metiner, Haluk İpek'e tepki gösterdi.

AK Parti Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek’in ve AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı’nın da katıldığı iftar programında dikkat çeken bir diyalog kameralara yansıdı. Karadeniz turunda, AK Parti Ordu teşkilatından birçok ismin katıldığı iftar programı basına kapalı gerçekleşti. İftara, AK Parti’li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in katılmaması ise dikkat çekti.

Haluk İpek’in, Hilmi Güler’in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalandı. Gerçek Gündem’in yayınladığı videoda, İpek’in yanında bulunan AK Partili vekil Taşcı’ya, “Büyükşehir belediye başkanımızın burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” dediği duyuldu.

Ergün Taşcı’nın da “Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor” diye yanıt verdiği kameralara yansıdı. Bununla birlikte iddialara göre, AK Partililerin katıldığı iftar programına Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in davet edilmedi.

Mehmet Metiner'den Haluk İpek'e sert tepki

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Haluk İpek’in sözlerine Twitter hesabı üzerinden tepki gösterdi. Metiner, “Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar? Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık” ifadelerini kullandı.

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