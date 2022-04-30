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Tekirdağ'da dehşet kamerada! Pazarda gizlice arkadan yaklaşıp husumetlisinin boğazını kesmeye kalkıştı

TEKİRDAĞ’ın Süleymanpaşa ilçesinde pazar girişindeki kalabalığa gizlice kalabalığın içine giren zanlı bıçağı husumetlisine saplayıp kaçtığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Olay ilçede kurulan Perşembe Pazarı girişinde meydana geldi. İddiaya göre, akrabalarıyla aralarında geçen bir kavga nedeniyle E.K.’yi (29) pazarda takibe alan H.K., (23) pazarın girişinde bir süre bekledi. Etrafın kalabalıklaşması üzerine vatandaşların arasında gizlice giren Karaca, E.K.’yi boynundan bıçaklayarak bölgeden uzaklaştı. O anlar bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntüleri tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay yerinde suç aleti bıçakla yakalandı
Olayı gören vatandaşlar ise paniğe kapılarak, durumu kısa sürede sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı. Olay yerinde yapılan incelemeler sonrası bölgedeki güvenlik kameraları da inceleme alındı. Yapılan inceleme sonrasında olayın şüphelisi H.K. olay yerinde İlçe Suç Araştırma ve Önleme ekibince suç aleti bıçak ile yakalandı.

Yeğen kavgasından dolayı yapmış
Yapılan görüşmede yaralı şahsın, H.K. isimli şahıs ile aralarında herhangi bir husumet olmadığını ancak bir hafta önce yeğeni ile kavga ettiğini söyledi. Şahıs, Çarşı Polis Merkezi Amirliğindeki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen H.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Boyun kısmı sağ kulak altından kesici aletle yaralanan E.K. ise hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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