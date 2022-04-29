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Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan İBB çalışanı tutuklandı

Anadolu Ajansı

 Terör örgütü PKK üyeliğinden gözaltına alınan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) sosyal hizmet uzmanı olarak çalışan Şafak D. tutuklandı. Şüpheli terör örgütü ile irtibatının olmadığını iddia etti. Şafak D'nin PKK kampından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde başladığı işine uğurlanış görüntüleri ortaya çıkmıştı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan Şafak D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve susma hakkını kullandığı öğrenilen zanlı, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi.

Suçlamayı kabul etmedi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ifadesi alınan şüpheli Şafak D. üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. Şüphelinin, fotoğraflardaki kişinin kendisi olmadığını öne sürerek, "Hiçbir zaman PKK terör örgütü içinde yer almadım. Konuya ilişkin 1 yıl önce ifade vermiştim. Terör örgütüyle irtibatım söz konusu değildir." dediği öğrenildi.

 Savcılığın sevk yazısı
Savcılık, ifadesinin ardından şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Sevk yazısında, şüpheli hakkında 2021 yılında yapılan operasyonel çalışma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerince ifadesi alınan Roza Ahmed kod adlı Fatma Yiğit ile Hozan Serhat kod adlı Cahit Karagülle'nin teşhissiz beyanda bulunması üzerine soruşturmaya başlandığı aktarıldı.

Şafak D'nin, hakkındaki beyanlar üzerine yapılan tespitlerin ardından gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bilgisine yer verilen yazıda, soruşturma işlemleri devam ederken 2016'da Şırnak'ın Cizre ilçesinde PKK terör örgütü üyelerine ait dokümanlar üzerinde yapılan deşifre çalışmaları neticesinde, örgüt üyelerinin fotoğraflarının ele geçirildiğine değinildi.

Yazıda, "Şüpheliye ait olduğu değerlendirilen fotoğraf üzerinden İstanbul İl Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme neticesinde kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğuna yönelik tespitlerin yapıldığı, şüphelinin beyanının, tüm bu tespitler karşısında suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirilmiştir." denildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, sorgusu yapılan şüphelinin tutuklanmasına hükmetti.

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