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Sarık, cübbe ve sakal kurtarmadı! Hapisten kaçtı 10 yıl sahte kimlikle gezdi ama...

Trabzon’da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı’nda yakayı ele verdi. Sarıklı, cübbeli ve sakallı olarak yakalanan şahsın hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.

27 Nisan’da İstanbul Havalimanı’na gelen Murat Berber isimli kimliğe sahip yolcu, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin GBT taramasına takıldı. Polis ekiplerince yapılan parmak izi kontrolünde kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

10 yıl boyunca sahte kimlikle dolaştı
Yapılan detaylı incelemede ise gerçek kimliği belirlenen Ş.B. isimli şahsın, Trabzon’da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

'Murat Berber' olarak yaşadı ama yırtamadı!
Cezaevi firarisi Ş.B’nin 10 yıl boyunca "Murat Berber" adına düzenlenen sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan Ş.B. daha sonra cezaevine gönderildi.

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