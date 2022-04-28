Elazığ Belediye Başkanı'ndan depremzedeye skandal sözler! Yıkılan evinde duşakabin mi vardı?

ELAZIĞ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremzedelerin verilen TOKİ konutlarından yakınmasına, "Buna da dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz" dedi. Evinde duşakabine girilmediğini söyleyen bir kadına ise, "Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?" diye yanıt verdi.

Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 6,8 deprem sonrası, evleri yıkılan depremzedelere TOKİ evleri verildi. Bu sırada Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ile bir depremzede arasında yaşanan skandal diyalog kameralara yansıdı.

'Senin duşakabinin mi vardı'

Vatandaşlar duşakabinin küçük olmasından yakınırken, Başkan Şerifoğulları'nın yanıtı “Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?” oldu.

Depremzede ile başkan arasında geçen diyalog şu şekilde:

Depremzede: Duşakabine girilmiyor.

Başkan: Senin duşakabinin mi vardı önceki evinde?

Depremzede: Ne ödeyeceğimi bilmiyorum.

Başkan: Bakanımız büyük bir müjde verdi, buna dua etmezsiniz zaten hiçbir şeye dua etmezsiniz.

Tepkileri görüntüleyen gazeteciye darp

Gazeteci Ardıl Batmaz, depremzedelerin Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’na tepki gösterdiği anları çekerken darp edildi. Çekim yaptığı sırada Batmaz'dan kamerasını indirmesini isteyen Şerifoğulları, Batmaz’ın ‘gazeteciyim' demesi üzerine ‘banane kardeşim gazeteciysen' diyerek cevap verdi. Şerifoğulları'nın tepkisi üzerine gazeteci Batmaz'a belediye başkanın koruması olduğu iddia edilen kişiler tarafından müdahale edilerek görüntü alması engellenmeye çalışıldı.