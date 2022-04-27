BIST 2.421
DOLAR 14,81
EURO 15,73
ALTIN 906,36
GÜNCEL

 Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı

İSTANBUL Fatih’te yol verme tartışmasından çıkan kavgada motosikletli sürücü elindeki bıçakla İETT otobüsü şoförüne saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün Fatih Çarşamba’da öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre, motosikletli sürücü ile İETT otobüsü şoförü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli sürücü, elindeki bıçakla otobüs şoförüne saldırdı.

Otobüs şoförü, motosikletli sürücünün salladığı bıçaktan zor da olsa kurtuldu. Bıçaklı kavga çevredekilerin araya girmesiyle son bulurken olayda yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Kübra Par Adil Karaismailoğlu yayını olay! Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kısmı bomba
Kübra Par Adil Karaismailoğlu yayını olay! Çanakkale Köprüsü araç geçiş garantisi kısmı bomba
Balıkesir'de bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Balıkesir'de bulunan yüzlerce bombanın sırrı çözüldü
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! Korkunç görüntüler camlar paramparça oldu
Tenis topu büyüklüğünde dolu yağdı! Korkunç görüntüler camlar paramparça oldu
Özgür Özel: Erdoğan'ı yine Gezi ruhu yenecek
Özgür Özel: Erdoğan'ı yine Gezi ruhu yenecek
Show TV'nin Aziz dizisi 23. bölüm fragmanı
Show TV'nin Aziz dizisi 23. bölüm fragmanı
Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada! Ölü ve yaralılar var
Sakarya'da kamyonun yolcu otobüsüne çarptığı feci kaza kamerada! Ölü ve yaralılar var
İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran görüntü! Babasına pusu kurup defalarca bıçakladı
İstanbul Küçükçekmece'de kan donduran görüntü! Babasına pusu kurup defalarca bıçakladı
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde sanal gerçeklik laboratuvarı açılıyor
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’nde sanal gerçeklik laboratuvarı açılıyor
Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin!
Kemal Kılıçdaroğlu: Ya bana katılın ya yolumdan çekilin!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı sadece 2 yer hariç
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kapalı mekanlarda maske zorunluluğu kalktı sadece 2 yer hariç