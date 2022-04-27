Özgür Özel: Erdoğan'ı yine Gezi ruhu yenecek

CHP milletvekili Özgür Özel, Gezi Parkı davaları sonucu sonrası 'Ant olsun' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit etmesi sonrası yeni yaptığı açıklamasında "Erdoğan'ı Gezi ruhu yenecek" dedi.

Gezi Park davası sonrası çıkan kararlara tepki gösterirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tehdit eden CHP milletvekili Özgür Özel, konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gezi yenecek dedi.

Özel şunları söyledi: "Bizim birer birer hiçbirimizin kazanma şansı yok. İlk kim yendi derseniz, Gezi yenmişti, yine Gezi ruhuyenebilir. Onun anlattığı gibi kavga dövüşle olacak değil. İstanbul seçimlerini de Gezi ruhu aldı" dedi.