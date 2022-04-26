Özgür Özel'den Gezi Davası sanıklarına cezaevinde ziyaret

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Gezi Davası sanıklarından Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i cezaevinde ziyaret etti.

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün açıklanan kararın ardından tutuklanan Gezi Davası sanıklarından Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater ve Mine Özerden'i kaldıkları Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde ziyaret etti.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmelerin ardından cezaevinden çıkan Özel, açıklama yaptı. İçeride Yapıcı, Özerden ve Mater ile konuştuklarını anlatan Özel, herkesin moralinin yerinde olduğunu ifade etti.

"Taleplerinin sıkıntıya dönüşmeden hızla çözüleceğini düşünüyorum"

Mücella Yapıcı ile görüşmesinden başlıklar aktaran Özel, "Ben Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'le ayrı ayrı görüştüm. Elbette kendilerinin ilk günler olmasından dolayı bir takım talepleri var. O taleplerini cezaevi yönetimine ilettik. O konuda da cezaevi yönetiminin olumlu yaklaşımını gördük. Bu talepler sıkıntıya dönüşmeden hızla çözüleceğini düşünüyorum. Sayın Mücella Yapıcı ile yaptığım görüşmede kendisi 'şaşkınlık içindeyim' dedi. Bu söylediği en çarpıcı şeydi. 72 yaşında olduğunu, bir mimar olarak ömrü boyunca çalıştığını, kendisinin halihazırda bir kiralık evde oturduğunu, geçmişte yaptığı bazı görevlerin; örneğin belli belediyelerde planlama müdürlüklerindeki görevlerin çok kritik görevler olduğunu, oralarda dürüstlüğün, maddi meseleleri tamah etmemenin çok önemli olduğunu, hayatı boyunca bu sınavlardan olumlu olarak geçtiğini ve bundan gurur duyduğunu söyledi. Dün 'Benim yaşıma gelince inşallah siz de çocuklarınızın yüzüne benim gibi bakabilecek durumda olursunuz' diye mahkemeye de hatırlattığını söyledi. Ve dedi ki 'Şaşkınlık içindeyim. Ben gezinin finansörü olarak söyleniyorum ama kendime ait bir mülküm bile yok. Kiralık evde oturuyorum ve hiçbir yerde bir tek mülküm yok, tapum yok" dedi.

"Karar duruşması için Hamburg'tan geldim kaçma şüphen var dediler"

Çiğdem Mater'in ise yargılama başladığında ve devam ettiğinde yurt dışında olduğunu ve karar dosyası için dönmüşken 'Kaçma' şüphesiyle tutuklandığının ilginç olduğunu belirttiğini dile getiren Özel, "Çiğdem Mater dedi ki, 'Beni kaçma şüphesiyle yakalayıp getirdiler. Ben Hamburg'ta bir film işi almıştım. Ben bu işi aldığımda mahkeme yoktu. Yargılama başladı. Avukatım bir dilekçe ile benim işim bittikten sonra geleceğimi söyledi. Ben söz verdiğim tarihte şubat ayının sonunda burada oldum. Yargılama boyunca dışarıdaydım. Karar duruşması için geldim ve bana 'kaçma şüphen var' dediler. Bunu bana nasıl yakıştırıyorlar?' diyor. Gerçekten ben de kendisine bir şey söyleyemedim" ifadelerini kullandı.

"Haklıyız ama zamana ihtiyacımız var"

Sanıklardan Mine Özdener'in ise moralinin yerinde olduğuna ve hukukun yerini bulacağına inandığını söylediğini aktaran Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Mine Özerden'le de görüştüm. O, 'Eninde sonunda çıkacağız. Hukuk işleyecek ve bir şekilde çıkacağız. Dün hukukun işlememiş olması önemli değil. Bu ülkeyi hukuka davet etmek çok önemli. Hak temelli bir mücadelenin altını çizmek lazım. Biz altını çiziyoruz. Savunmalarımızın okunması yeter. Savunmamızı okuyan hiçbir AK Partilinin bize hak vermeyeceğine ihtimal dahi vermiyorum. Haklıyız ama bunu anlatmak için biraz zamana ihtiyacımız var" dedi.