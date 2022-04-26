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Gizemli virüs paniği büyüyor! Avrupa risk raporunu açıklayacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Gizemli virüs paniği büyüyor! Avrupa risk raporunu açıklayacak

İNGİLTERE'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 12 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsünün tespit edildiği çocuk sayısı 190'a ulaştı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin (ECDC) bu konuya ilişkin risk değerlendirme raporunun 28 Nisan'da açıklanacağı bildirildi.

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AVRUPA Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) Direktörü Andrea Ammon, düzenlediği basın toplantısında son haftalarda sayısı giderek artan hepatit vakalarına ilişkin bilgi verdi.

Dünya genelinde nedeni belirsiz hepatit virüsü görülen çocuk sayısının 190'a yükseldiğini dile getiren Ammon, bu vakaların 140'ının Avrupa ülkelerinde olduğunu ifade etti.

Ammon, vakaların birbiriyle bağlantılı olmadığına, dolayısıyla vaka artışının uluslararası seyahatten kaynaklanmadığına dikkati çekti.

Hepatit vakalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya adenovirüs ile bağlantısının da henüz netleşmediğini belirten Ammon, ECDC'nin 28 Nisan'da bu konuya ilişkin risk değerlendirme raporu açıklayacağını bildirdi.

İlk olarak 5 ve 8 Nisan'da İngiltere'de görülen, 21 Nisan itibarıyla 11 ülkeye yayılan nedeni belirsiz hepatit virüsüne en son Japonya'da bir çocukta rastlandı.
Gizemli hepatit vakaları

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 16 Nisan'da yaptığı yazılı açıklamada İngiltere'de 74 çocukta sebebi belirlenemeyen hepatit virüsü tespit edildiğini duyurmuştu. Önceki gün  yapılan açıklamada da virüsün 11 ülkeye yayıldığı ve en az 169 vaka olduğu belirtilmişti. Virüsün tespit edildiği çocuklarda son bir aydır sarılık, ishal, kusma ve karın ağrısı gibi belirtilerin görüldüğü, 17 çocuğun da ağır karaciğer iltihabı geçirmeleri nedeniyle karaciğer nakli yapılarak tedavi edildiği bildirilmişti.

Hastalığın 'gizemli' veya 'nedeni belirsiz' olarak tanımlanması akıllara Kovid-19 virüsünü getirirken yeni bir 'küresel salgın' ihtimalini gündeme taşıdı. Kovid-19, henüz adı konulmadan önce 'gizemli bir akciğer rahatsızlığı' olarak tanımlanıyordu.

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