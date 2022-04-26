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Türkiye'de 26 Nisan itibariyle maske zorunluluğu bitti! Sadece toplu taşıma ve hastanede şart

TÜRKİYE 3 yıl sonra maske yasağından kısmet kurtuldu. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün son kez toplandı. Kurulun aldığı maske kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kapalı alanlardaki maske yasağı kaldırıldı. Ancak metro, minibüs, otobüs, vapur gibi toplu taşıma ile hastaneler ve sağlık ocaklarında maske zorunluluğu devam edecek. Bilim Kurulu ise bir daha toplanmayacak.

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3 yıl önce hayatımıza girip herkesi maskeye mahkum eden pandemi sürecinde kritik bir eşik aşıldı. Fahrettin Koca başkanlığında her hafta toplanan Bilim Kurulu, 26 Nisan 2022 itibariyle son toplantısını yaptı. Toplantıda kapalı alanlardaki maske yasağına ilişkin karar alındı. Alınan kararları Bilim Kurulu ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kapalı alanlardaki maske yasağı toplu taşıma ve hastaneler hariç kaldırıldı. Vaka sayısı binin altına düşünce buralarda da yasak sonlanacak. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

- Salgının ortaya çıkışından bugüne kadar ülkemize ve milletimize verdiğiniz hizmetler sebebiyle her birinize şükranlarımı sunuyorum. 

- Hastaneden sağlık personeline, maskeden ilaca, aşıya kadar her başlıkta ciddi sıkıntılar yaşandı. Koskoca devletlerin havalimanlarında, sınır kapılarında maske kapma kavgasına giriştiklerine şahit olduk.

- Maruz kaldığı büyük yükün altına ezilmeyen sağlık altyapımız ve fedakarlıklarına şahit olduğumuz sağlık çalışanlarımızla, dünyada örnek bir varoluş mücadelesini ortaya koyan heyeti ben ayrıca kutluyorum. 

- Merhum Cemil Taşçıoğlu hocamız, merhum Murat Dilmener, Feriha Öz gibi hocalarımızın isimlerini verdiğimiz hastanelerimizi, bu mücadelenin sembolleri olarak görüyoruz.

MASKE YASAĞI KARARLARI

- Salgının artık kitlesel tehdit olarak çıkmasıyla beraber Avrupa ülkeleri kısıtlamaları kaldırmıştır. Ülkemizin de bu aşamaya geldiğine inanıyorum. 
-Bilim Kurulumuz bundan sonra olağanüstü bir durum olmadıkça toplantı yapmayacaktır. 
- Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 yıldır uygulanan kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu tümüyle kaldırılmıştır.
- Sadece toplu taşım araçları ile sağlık kuruluşlarında maske uygulamasına, vaka sayısı 1000'in altına düşene kadar bir müddet daha devam edilecek.
- Bilim Kurulunun tavsiyesi 65 yaş üstü ve riskli hastalığı olanların maske kullanamaya devam etmesidir.

-Diğer ülkelerde insanların sağlık kuruluşuna erişimi kısıtlanırken, biz devlet, şehir, acil durum hastaneleri ile 16 binin üzerinde de yeni yatağı hizmete açtık. Toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında da herhangi bir zafiyete asla müsaade etmedik. Vefa Grupları gibi uygulamalarla insanlarımızın yanında yer aldık. 

- Salgınla mücadelede de yol göstericimiz, en önemli güç kaynağımız bilim insanlarımızın sağ olsunlar, gayretleri olmuştur. Yönetim olarak bize en büyük desteği, Sağlık Bakanlığımızın salgın tehdidi ile oluşturduğu Bilim Kurulumuz ve alt çalışma grupları vermiştir.

- Covid 19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberleri, mücadeledeki en önemli yol haritamız olarak öne çıkmıştır. Hükümet olarak bilimsel verilerle, toplumsal beklentileri en üst düzeyde buluşturmaya gayret ettik. Hep birlikte ülkemizi bu dönemden sağ salim çıkararak milletimize karşı sorumluluğumuzu yerine getirme huzurunda burada bir aradayız. 

- Salgının başında bilinmeyen, tanınmayan, sonuçları kestirilemeyen bir virüsle karşı karşıya gelinmiş olmasının yol açtığı belirsizlikler vardı. Çin'den gelen bilgiler, dehşetengiz bir tablo ortaya koymaktaydı. Hastalık yayıldıkça bilim insanlarının tespitleri bizi de hemen her gün yeni tavsiyelere maruz bıraktı.

- Vatandaşlarımızı korumak için dünyada geliştirilen her yöntemi, aracı ülkemize hızlı şekilde kazandırarak mücadeleyi özellikle ön plana çıkardık.

- Yerli solunum cihazından tanı kitine, aşı üretimine kadar pek çok başarıya hep birlikte imza attık. Bugün kendi aşısını üretebilen 9 ülkeden biri konumundayız. Dünya bu konuda hiç de hayırla yad edilemeyecek bir yaklaşım sergilemiştir.

- Bu süreçten çıkardığımız ders; sağlık altyapısı ve hizmetleri konusunda kendi kendimize yeterli hale gelmemizin şart olduğudur. Bu hedefe hızla ulaşacağız.

- Son 2 yıldır mesaisinin tamamını karşılık beklemeden salgınla mücadeleye ayıran değerli bilim insanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Sağlık ordumuzun verdiği hizmetleri asla unutmayacağız. 

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