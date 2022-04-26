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Üniversitelerde maske kuralı kalktı mı? YÖK Başkanı Özvar duyurdu

Üniversitelerde maske kuralı kalktı mı? YÖK Başkanı Özvar duyurdu

Üniversitelerde de maske kuralı kaldırıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar Bilim Kurulu toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan maske kuralının kaldırılması açıklaması üzerine kapalı mekanlarda maske kuralının kaldırıldığını açıkladı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bilim Kurulumuzun önerisi ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları doğrultusunda tüm yükseköğretim kurumlarında kapalı mekanlardaki maske kullanma zorunluluğu kaldırılmıştır. Maskesiz bu yeni dönemde tüm öğrencilerimize sağlık ve başarılar diliyorum." dedi

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