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Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya 2,5 milyon lira bağış

Fenerbahçe-Shakhtar Donetsk maçından Ukrayna'ya 2,5 milyon lira bağış

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı, ülkesindeki savaş mağdurlarına destek amacıyla Fenerbahçe ile oynanan özel maçtan 5 milyon grivna (2,5 milyon lira) gelir elde edildiğini açıkladı.

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Shakhtar Donetsk'in sosyal medya hesabından 19 Nisan'da İstanbul'da oynanan özel maçın geliri duyuruldu. Fenerbahçe de Shakhtar Donetsk'in paylaşımına cevaben sosyal medya hesabından "Barış için her zaman yan yana" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe, "Ukrayna'da barış" temasına dikkati çekmek ve katkı sağlamak amacıyla başlatılan "Shakhtar Donetsk Global Tour" kapsamındaki özel maçta karşılaştığı Shakhtar Donetsk'i 1-0 yenmişti.

Türk taraftarlar dışında Ukraynalı bazı futbolseverler de mücadeleyi tribünden takip etmişti. Geliri savaş nedeniyle zarar gören insanlar ve çocuklar için bağışlanacak karşılaşmayı 11 bin 781 biletli taraftar izlemişti.

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