Pençe Kilit Harekatı'nda roketatarlı saldırı şehit ve yaralılar var

Pençe-Kilit harekatında teröristlerin yaptığı roketatar saldırısında 1 asker şehit oldu 4 asker yaralandı.Abone ol
MSB'den yapılan açıklamada "26 Nisan 2022 tarihinde, bir unsurumuza teröristlerce yapılan roketatar saldırısında kahraman silah arkadaşımız İs.Söz. Er Yunus KALKAN şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır" dedi.
Şehidin ailesine haber verildi
Yunus Kalkan'ın şehadet haberi Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki ailesine ulaştı. Yetkililer, Çamaltı Mahallesi'nde yaşayan baba Mehmet ve anne Melahat Kalkan'a oğullarının şehadet haberini verdi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Bekar olan 21 yaşındaki şehidin cenazesinin yarın öğle namazı sonrası Yayladağı Asri Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.