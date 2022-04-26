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Getafe'de yeniden parlayan Enes Ünal İngiliz devinin radarına girdi

Getafe'de yeniden parlayan Enes Ünal İngiliz devinin radarına girdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool, bu sezon Getafe formasıyla attığı gollerle adından sıkça söz ettiren milli oyuncumuz Enes Ünal'ın peşine düştü. La Liga gol krallığında ikinci sırada yer alan 24 yaşındaki oyuncu, yeniden İngiltere'ye dönebilir.

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Hem İngiltere Premier Lig'de zirveyi kovalayan hem de Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde mücadele eden Liverpool, gözünü milli oyuncumuz Enes Ünal'a çevirdi.

Bu sezon Getafe'de attığı 15 gol ile La Liga gol krallığında ikinci sırada bulunan 24 yaşındaki oyuncuyu transfer etmek isten İngiliz ekibi, Origi ve Minamino'nun ayrılığını doldurmak istiyor.

Liverpool Enes Ünal'ın peşine düştü
İngiliz basınında yer alan haberlerde Liverpool'un, Enes Ünal için transfer girişimlerine başladığı iddia edildi. Benfica'da bu sezon 39 maçta, 33 gol ve 4 asistle oynayan Darwin Nunez'i de isteyen İngiliz ekibinin, bu iki oyuncuyu kadrosuna katmak istediği ifade edildi.

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"54 milyon euroluk tasarruf"
Hava üstünlüğü olan ve duvar olabilecek bir forvet arayan Klopp için, Enes'in biçilmiş bir kaftan olduğu kaydedilirken, haberde milli oyuncunun transferinin Nunez ile kıyaslandığında 54 milyon sterlinlik bir tasarruf olduğu anlatıldı.

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