En düşük emekli aylığına zam! Çalışma Bakanı '1 Mayıs'ta açıklayacağım' deyip duyurdu!

Emeklilere son dakika güzel haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım" diyerek o gelişmeyi duyurdu. .

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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

- Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.

- Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak.