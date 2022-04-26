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En düşük emekli aylığına zam! Çalışma Bakanı '1 Mayıs'ta açıklayacağım' deyip duyurdu!

En düşük emekli aylığına zam! Çalışma Bakanı '1 Mayıs'ta açıklayacağım' deyip duyurdu!

Emeklilere son dakika güzel haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım" diyerek o gelişmeyi duyurdu. .

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Çalışma ve Sosyal ve Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin A Haber'e emekli maaşları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Vedat Bilgin'in açıklamaları şöyle:

- Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım.

- Emekli bayram ikramiyesi 27-28-29 Nisan günlerinde hesaplarda olacak.

En düşük emekli aylığı ne kadar?

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşları yapılan sosyal refah düzenleme ile birlikte yüzde 66 artış ile 1500 liradan 2500 liraya yükseltilmişti.

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