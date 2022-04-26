BIST 2.487
DOLAR 14,78
EURO 15,81
ALTIN 905,47
HABER /  GÜNCEL

Beyaz eşyada iç satışlar azaldı ihracat arttı

Beyaz eşyada iç satışlar azaldı ihracat arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya sektöründe Mart'ta iç satışlar yüzde 7 azalırken, ihracat yüzde 11 arttı.

Abone ol

Aynı dönemde iç ve dış satışlar toplamı yüzde 6 arttı. Altı ana ürün grubu 2021-2022 Ocak-Mart yüzde 9 azaldı, ihracat yüzde 6 arttı. Üretim yüzde 3 azaldı.

TÜRKBESD verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 ana ürün grubunda iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar yüzde 2, ihracat ise yüzde 6 oranında arttı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında geriledi.

"Hammadde fiyatlarındaki artış ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor"
2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer şöyle dedi:

“Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor. Yassı çelik ithalatında anti damping önlemleri uygulanmasının ilgili girdiler kaynaklı üretim maliyetlerimizi yüzde 16 oranında artıracağı, sektörümüzün 750 milyon dolarlık bir ihracat kaybına uğrayacağı hesaplanmaktadır” 

ÖNCEKİ HABERLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni uygulama
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yeni uygulama
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
En özel Anneler Günü Hediyesini Pandora'da keşfet!
Gezi Davası kararı sarsıntı yarattı! Osman Kavala için müebbet 7 kişiye 18 yıl hapis
Gezi Davası kararı sarsıntı yarattı! Osman Kavala için müebbet 7 kişiye 18 yıl hapis
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı! Twitter'in sahibi olmak için 44 milyar dolar verdi
Elon Musk Twitter'ı resmen satın aldı! Twitter'in sahibi olmak için 44 milyar dolar verdi
ÖSYM duyurdu! YDS sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu! YDS sonuçları açıklandı
Yazın yağ krizine karşı hamle! TMO 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek
Yazın yağ krizine karşı hamle! TMO 18 bin ton ayçiçek yağı ithal edecek
Belediye parkı sattı çocuklar 'parkımızı isteriz' diye eylem yaptı
Belediye parkı sattı çocuklar 'parkımızı isteriz' diye eylem yaptı
Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde
Abdullah Avcı teknik direktörlük kariyerinde ilk şampiyonluk peşinde
Uyuşturucu satıcısı ablasını tehdit etti: Çıkacağım buradan bunu bil
Uyuşturucu satıcısı ablasını tehdit etti: Çıkacağım buradan bunu bil
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği konteynerler yandı
Topkapı Sarayı'nda yangın paniği konteynerler yandı