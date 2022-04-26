Beyaz eşyada iç satışlar azaldı ihracat arttı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) verilerine göre, beyaz eşya sektöründe Mart'ta iç satışlar yüzde 7 azalırken, ihracat yüzde 11 arttı.

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Aynı dönemde iç ve dış satışlar toplamı yüzde 6 arttı. Altı ana ürün grubu 2021-2022 Ocak-Mart yüzde 9 azaldı, ihracat yüzde 6 arttı. Üretim yüzde 3 azaldı.

TÜRKBESD verilerine göre 2022 yılının ilk çeyreğinde 6 ana ürün grubunda iç satış ve ihracat olmak üzere toplam satışlar yüzde 2, ihracat ise yüzde 6 oranında arttı. Aynı dönemde iç satışlar ise bir önceki yıla göre yüzde 9 oranında geriledi.

"Hammadde fiyatlarındaki artış ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor"

2022 yılının ilk üç ayına ilişkin ihracat, üretim ve satış rakamları ile sektördeki gelişmeleri düzenlediği online basın toplantısında konuşan TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer şöyle dedi:

“Yılın ilk üç ayında yüksek baz etkisi nedeniyle iç satışlarımız daralırken, ihracatımız hız kesmekle birlikte artmaya devam etti. Küresel çapta etkili olan enflasyon, yanı başımızda önemli hammadde tedarikçisi konumundaki ülkelerin dahil olduğu savaş gibi gelişmeler, başta yassı çelik olmak üzere hammadde fiyatlarının daha da yükselmesine neden olarak, ihracatta rekabet gücümüzü olumsuz etkiliyor. Yassı çelik ithalatında anti damping önlemleri uygulanmasının ilgili girdiler kaynaklı üretim maliyetlerimizi yüzde 16 oranında artıracağı, sektörümüzün 750 milyon dolarlık bir ihracat kaybına uğrayacağı hesaplanmaktadır”